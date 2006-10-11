4-местный самолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке (фото)

В среду в один из небоскребов на Манхеттене врезался небольшой самолет. На съемках с места происшествия видно, что по крайней мере две квартиры в здании полностью охвачены огнем.

В качестве меры предсторожности в небо над несколькими городами США подняты истребители, передает телеканал CNN.

Власти Нью-Йорка объявили, что самолетом, врезавшимся в один из небоскребов на Манхэттене, едва ли управлял террорист.

По предварительным данным, 4-местный самолет с двумя людьми на борту врезался в 50-этажное жилое здание на Восточной 72-й улице в условиях ограниченной видимости - в городе в среду наблюдался сильный туман.

В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, самолет полностью уничтожен. Пока не ясно, есть ли погибшие из числа жителей небоскреба. В небоскребе возник пожар, проводится эвакуация.

Согласно данным некоторых СМИ, несколько человек заблокированы на этажах. К месту происшествия прибыли сотрудники всех оперативных служб города, пожарные пытаются локализовать возгорание.

Лента.ру