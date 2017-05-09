Италия возобновит контроль на границах до конца мая

Италия с сегодняшнего дня и до 30 мая возобновит контроль на границах.

Причиной возобновления контроля является усиление мер безопасности перед встречей лидеров стран «Большой семерки» (G7), передает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство dpa.

Контроль продлится до полуночи 30 мая. Пассажиров авиарейсов призывают прибывать в аэропорты как можно раньше, чтобы избежать задержек, связанных с паспортным контролем.

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11-12 мая в южном городе Бари состоится встреча министров финансов стран G7, а 26-27 мая лидеры «Большой семерки» встретятся на саммите в Таормине на Сицилии.

Для европейских стран является типичным временный отказ от правил Шенгенского соглашения при проведении крупных международных мероприятий.

Также власти Италии планирует усилить меры безопасности.