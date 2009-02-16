В Чили вертолет врезался в гору: 14 жертв

14 человек погибли на юге Чили в результате аварии вертолета, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Трагедия произошла в регионе Мауле в районе населенного пункта Чанко, примерно в 450 км к югу от Сантьяго. Вертолет, в котором находилась бригада специалистов, врезался в гору, когда возвращался после операции по тушению лесного пожара.

К месту катастрофы направились полиция и пожарные, однако их доступ осложняют трудные условия местности.

По словам и.о. директора представительства Национальной лесной корпорации Чили в регионе Мауле Данте БРАВО, бригада участвовала в операции по тушению пожаров, которые в последние дни охватили более 300 га.

В этой акции были задействованы около 100 человек, которые работали на двух вертолетах. Причины катастрофы выясняются, отмечает NEWSru.