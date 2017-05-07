Американский ракетный эсминец вошел в Черное море (видео)
03:59, 07 мая 2017Мир
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Корабль участвует в операции «Атлантическая решимость».
USS Oscar Austin (DDG79) / Фото c6f.navy.mil
Ракетный эсминец типа Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) преодолел вчера Проливы и вошел в Черное море, передает Думская.
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Как сообщили в пресс-центре 6 флота США, Oscar Austin будет проводить морские операции в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции «Атлантическая решимость».
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