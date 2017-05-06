США планируют продать Саудовской Аравии оружия на миллиарды долларов - Reuters

США планируют продать Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD, программное обеспечение для контроля и управления боевыми действиями, а также возобновить переговоры о поставках четырех многоцелевых боевых кораблей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, в Вашингтоне активно работают над улучшением отношений с Эр-Риядом, на которых не лучшим образом сказалась ядерная сделка с Ираном при Бараке Обаме. В Белом доме планируют подписать с традиционными союзниками оружейные контракты на миллиарды долларов.

В частности, обсуждается сделка Lockheed Martin по поставке Саудовской Аравии систем ПРО THAAD на сумму около миллиарда долларов. Кроме того Эр-Рияд, возможно, закупит у компании комплексы программного обеспечения C2BMC для контроля и управления боевыми действиями, а также для спутников.

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Велика вероятность покупки Саудовской Аравией у США многоцелевых боевых кораблей. Сделка на 11,5 миллиарда долларов была согласована Госдепартаментом еще в 2015 году и, как отмечается, может стать первым за несколько десятилетий случаем продажи американских военных судов другим странам.

Кроме того, ведутся переговоры о поставках Эр-Рияду бомб Paveway с лазерным наведением, производства компании Raytheon, и бронебойных боеприпасов. Обсуждение возможных сделок ускорено в последние недели в связи с запланированным визитом президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Reuters отмечает, что экспорт американского оружия контролирует Конгресс США с той целью, чтобы другой союзник США на Ближнем Востоке - Израиль - мог сохранить военное преимущество над своими соседями.