Россияне вытеснили саудитов из тройки мировых лидеров по количеству военных расходов - SIPRI

В 2016 году Россия вышла на третье место в мире по затратам на вооружение, вытеснив из первой тройки Саудовскую Аравию, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает Новое время.

Согласно отчету, за прошлый год общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до 1,69 трлн долл.

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Первое место по величине расходов на вооружение сохранили США: в 2016 году они выросли на 1,7% и достигли 611 млрд долл.

На втором месте по-прежнему Китай: рост на 5,4%, или 215 млрд долл.

На третье место вышла Россия, оттеснив Саудовскую Аравию, которая опустилась на одну позицию. РФ потратила на военные нужды 69,2 млрд долл. (рост на 5,9%). Военные расходы Саудовской Аравии упали на 30% до 63,7 млрд долл.

Пятое место досталось Индии, которая увеличила военный бюджет на 8,5% (55,9 млрд долл).

В то же время европейские страны показали рост военных расходов в течение двух лет подряд, увеличив их в 2016 на 2,6%. В докладе отмечается, что европейские страны увеличили военные расходы в связи с российской угрозой.

"Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как страны, что представляет угрозу, что возросла", - заявил старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Симон Веземан.