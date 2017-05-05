Трамп облегчил политическую деятельность религиозных организаций в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 4 мая, своим указом ослабил правила, которые регулируют деятельность религиозных организаций в политической сфере, пишет Deutsche Welle.

В США запрещено организациям, которые пользуются налоговыми льготами, например церквям и другим религиозным объединениям, напрямую участвовать в политике, в частности поддерживать кандидатов или финансировать их кампании, сообщает Reuters.

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"Финансовой угрозе сообществам верующих положен конец", - цитирует Трампа агентство AP. Его указ обращается к налоговому ведомству - Службы внутренних доходов - с соответствующей просьбой, а также обещает ослабление регулирования для групп верующих, которые выступают против отдельных профилактических мероприятий, таких как контрацепция.

В выступлении перед лидерами христианских и еврейских религиозных групп Трамп пообещал, что не даст налоговому законодательству "вмешиваться в их права", отмечает агентство новостей dpa.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) уже пообещал опротестовать указ президента в суде.