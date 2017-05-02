Американские военные завершили развертывание системы ПРО в Южной Корее
На приведение системы в полную боеспособность понадобится еще несколько месяцев.
Американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса Thaad в Южной Корее, передает Русская служба Би-би-си.
Возможности пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD перехватывать северокорейские ракеты пока являются ограниченными, следует из комментария чиновника Пентагона.
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На приведение системы в полную боеспособность понадобится еще несколько месяцев.
Американские военные объявили о прибытии системы в Южную Корею в начале марта на следующий день после того, как Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты.
Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) может уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в радиусе до 200 километров и на высоте до 150 километров.
Ранее данные системы были размещены на Гавайях и острове Гуам в Тихом океане для предотвращения угроз со стороны КНДР. Решение о развертывании этой системы в Южной Корее было принято в июле 2016 года. Это вызвало протесты России, Китая и КНДР.