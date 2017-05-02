Трамп сегодня планирует телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует пообщаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным во вторник.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Высокопоставленный чиновник американской администрации отметил, что главы государств, вероятно, планируют обсудить войну в Сирии.

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Телефонный разговор американского и российского лидеров состоится в 19:30 по киевскому времени.

Это будет третья телефонный разговор Трампа и Путина. Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, во время которого президенты России и США договорились продолжить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном как на уровне экспертов, так и в формате личных контактов. 4 апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.