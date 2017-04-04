Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, главы двух государств выразили общее мнение о том, что с терроризмом необходимо бороться сообща.

"В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу", - сказал Песков.

"Президенты отметили, что терроризм - это зло, с которым нужно бороться сообща", - сообщил пресс-секретарь. По словам Пескова, "Путин и Трамп условились продолжать контакты".

Пресс-служба Белого дома в свою очередь сообщила, что президент США в телефонном разговоре осудил теракт в Санкт-Петербурге и предложил помощь Соединенных Штатов в привлечении к ответственности виновных в атаке.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп комментируя теракт в метро Санкт-Петербурга, назвал произошедшее ужасным событием.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.