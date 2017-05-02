Белый дом прокомментировал возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына

Белый дом не считает, что встреча Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном была бы уместна на настоящий момент.

Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, разъясняя слова Трампа, допустившего ранее подобную встречу, передает РБК.

Спайсер сообщил, что Трамп осознает, какую угрозу для международного сообщества представляет Северная Корея, угрожающая применить ядерное оружие.

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По словам пресс-секретаря Белого дома, встрече двух лидеров должны предшествовать "благоприятные условия", а сам Пхеньян должен проявить "добрые намерения". Пока что Белый дом не видит признаков подобного поведения со стороны КНДР.

"Если появятся подходящие условия, мы будем готовы [к встрече], однако очевидно, что сейчас их нет", - подчеркнул Спайсер.

Кроме того, он прокомментировал, слова Трампа, о том, что для него "было бы честью" встретиться с Ким Чен Ыном. Спайсер пояснил, что в этом случае слова Трампа были вызваны не симпатией к личности северокорейского диктатора, а тем, что Ким Чен Ын занимает пост главы государства. При этом Трамп не намерен менять своей политики по отношению к Пхеньяну.

"Прямо сейчас мы выстраиваем коалицию из стран региона для того, чтобы изолировать Северную Корею как экономически, так и дипломатически, и снизить исходящую угрозу", - рассказал Спайсер.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что "при верных обстоятельствах" для него "было бы честью встретиться" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если было бы уместно встретиться с ним, я абсолютно уверен, для меня было бы честью сделать это", - сообщил Трамп, отметив, однако, что опять же эти переговоры должны состояться "при верных обстоятельствах".