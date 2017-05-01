Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что "при верных обстоятельствах" для него "было бы честью встретиться" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом президент Соединенных Штатов рассказал в интервью Bloomberg, передает РБК.

"Если было бы уместно встретиться с ним, я абсолютно уверен, для меня было бы честью сделать это", - сообщил Трамп, отметив, однако, что опять же эти переговоры должны состояться "при верных обстоятельствах". "Но я бы сделал это", - заключил американский президент.

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"Большинство людей в политике никогда бы так не сказали (о своей готовности встретиться с северокорейским лидером, - ред.)", - также добавил президент США. Однако, по мнению Трампа, "при подходящих условиях" ему было бы что обсудить с Ким Чен Ыном. "У нас есть важные новости [для обсуждения]", - резюмировал американский лидер.

Ким Чен Ын, как напоминает Bloomberg, никогда не встречался с главами иностранных государств. В 2011 году после смерти его отца Ким Чен Ира он возглавил Северную Корею и ни разу с тех пор не покидал территории своей страны.

На протяжении более двух десятилетий переговоры на разных уровнях​, продовольственная помощь, а также санкции ООН не смогли сдержать стремления династии Ким к созданию собственного ядерного арсенала. Это, как замечает агентство, привело к тому, что администрация Трампа все больше полагалась на соседа КНДР и главного торгового партнера республики Китай, чтобы оказать давление на северокорейский режим.

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Напряженность, по информации Bloomberg, начала возрастать с тех пор, как в январе Трамп поклялся, что не позволит Пхеньяну создать ядерное оружие, способное достичь США, а Северная Корея в ответ на это назвала американские военные действия в регионе и на Корейском полуострове актами "запугивания и шантажа".

Пхеньян продолжил ядерные и баллистические испытания. Одно из последних, по данным южнокорейских военных, было проведено 29 апреля.