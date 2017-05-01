В Турции по подозрению в контрабанде оружия из Украины задержали иранца

Турецкие власти сообщили об аресте гражданина Ирана, подозреваемого в контрабанде из Украины производимых в России компонентов противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщает Радио Свобода, чиновники считают, что задержанный планировал доставить эти компоненты террористической группе.

Турецкая таможня и министерство торговли заявили 30 апреля, что этот человек был задержан в городе Зонгулдак на побережье Черного моря после обыска его грузовика, который был перевезен по морю из Украины.

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Как говорится в заявлении министерства, в документах перевозчика грузом были указаны подгузники, но фактически в грузовике транспортировались главные компоненты двух противотанковых ракетных комплексов российского производства. Такие используются вооруженными группами, среди которых группировки «Исламское государство» и курдские повстанцы, утверждают представители турецкой власти.

Подозреваемый, которого турецкая сторона обозначила инициалами Е. Е., был задержан 27 апреля. Суд в дальнейшем постановил арест этого человека, заявили власти.