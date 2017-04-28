Тиллерсон назвал вопросом времени возможность удара КНДР по США

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на заседании СБ ООН по проблеме КНДР заявил, что в будущем у Северной Кореи появится возможность нанести удар по США, поэтому Соединенные Штаты не могут оставаться безучастным, передает РИА «Новости».

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«Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными», — сказал госсекретарь.

Кроме того, Тиллерсон добавил, что нет оснований считать, что Пхеньян изменит поведение в рамках режима санкций, действующего в настоящий момент.