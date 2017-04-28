В Брюсселе готовятся к субботнему саммиту по Brexit: Туск пригласил лидеров 27 государств

В Брюсселе в эту субботу, 29 апреля, пройдет специальный саммит Европейского Союза в формате 27, без Великобритании, на котором будет рассмотрен один единственный вопрос - Brexit.

Президент Европейского Совета Дональд Туск в этой связи написал письма-приглашения главам государств и правительств стран ЕС с ключевыми моментами будущих переговоров.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, на саммите лидеры ЕС должны принять генеральную линию для переговоров с Лондоном, которая определит рабочие рамки и заложит общие позиции и принципы, на которых ЕС будет проводить эти переговоры.

В письме-приглашении Туск написал: «Позвольте мне высветить один элемент наших предложенных генеральных линий, который, как я уверен, является ключевым моментом для успеха этих переговоров, а потому требует понимания и полного принятия. Я говорю о поэтапном подходе, что означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией, пока мы не достигнем значительного прогресса по главным вопросам, которые связаны с выходом. Это не только вопрос тактики, но, учитывая ограниченное время для ведения переговоров, это только единственно возможный подход».

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Туск пояснил, что до того, как обсуждать будущее, «мы должны разобраться с нашим прошлым». «Мы должны обеспечить лучшие гарантии для наших граждан и их семей. Гарантии, которые являются эффективными, усиленными, недискриминационными и комплексными, и которые должны сопровождаться простыми и быстрыми административными процедурами. Мы также должны договориться с Великобританией, что все финансовые обязательства, которые были приняты Европейским Союзом в составе 28, будут ею уважаться», - написал президент СЕ.

Также он отнес к важным вопросам необходимость предотвратить создание границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

По убеждению Туска, только после того как Европейский Совет решит, что по всем этим вопросам достигнут значительный прогресс, «мы будем способны проводить подготовительные переговоры относительно будущих отношений с Великобританией». «Я хотел бы, чтобы мы объединились вокруг этих ключевых принципов во время саммита, поэтому вполне очевидно, что прогресс в отношении людей, финансов и Ирландии должен быть первым. И мы должны защитить эту логику во время будущих переговоров», - подчеркнул президент ЕС.

Он сообщил, что встреча начнется в 12.30 с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Антонио Таяни. «После этого мы соберемся за рабочим ланчем, во время которого мы примем основные позиции и широко обсудим Brexit», - сказал Туск.

Он отметил, что лидеры ЕС смогут завершить заседание до 16.00.