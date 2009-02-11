Польша может подписать новый газовый контракт с Россией

Польское правительство не исключает возможности подписания нового договора для дополнительных поставок российского газа в страну до конца марта текущего года.

Об этом сказал вице-глава правительства и министр экономики Польши Вальдемар ПАВЛЯК.

Как сообщает РАР, на 10-11 марта запланированы консультации межправительственной польско-русской комиссии по экономическому сотрудничеству, на которых будут обсуждаться условия дополнительных поставок российского газа в Польшу.

В.ПАВЛЯК сегодня на пресс-конференции в Варшаве сказал, что с инициативой изменить «Ямальский» договор от 1993 года выступили представители группы по вопросам нефти и газа этой межправительственной комиссии, которая была создана в 2005 году.

Он не уточнил, была это инициатива польской, или российской стороны.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с 6 февраля увеличил поставки газа к Польшу на 5 млн. кубометров в сутки, чтобы компенсировать недопоставки газа по контракту польского PGNIG со швейцарским трейдером RosUkrEnergo (на 7 млн. кубометров).

Польша стала единственной из 27 стран Евросоюза, которая после завершения газового конфликта Украины и РФ 19 января продолжает недополучать часть газа.

Российский «Коммерсант» и польские газеты писали, что «Газпром», который является наибольшим акционером RUE, пытается добиться от Польши уменьшения стоимости транзита российского газа по Ямальскому газопроводу, контроля над компанией, которая является его оператором, и большей цены на газ для поляков.

Кроме этого, по мнению экспертов, россияне могут хотеть от поляков поддержки проекта Nord Stream, против которого выступает Польша, предлагая альтернативный вариант строительства второй нити Ямальского газопровода по польской территории.