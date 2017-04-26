Суд заблокировал указ Трампа о финансировании "городов-убежищ"

Суд в Сан-Франциско заблокировал указ президента Дональда Трампа об ограничении финансирования "городов-убежищ", которые отказались содействовать федеральным властям в задержаниях мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Иски были поданы ранее округом Санта-Клара в Калифорнии, в который входят город Сан-Хосе и несколько населенных пунктов около Кремниевой долины, а также властями Сан-Франциско. Истцы называли указ Трампа неконституционным.

Деньги, получаемые муниципалитетами от федеральных властей, зачастую идут на оплату социальных услуг, таких как больницы и жилье для малоимущих. В указе Трампа говорилось об ограничении этого финансирования в случае, если город отказывается содействовать федеральным властям в поимке нелегалов.

Судья Уильям Оррик в своем решении написал, что финансирование программ, не связанных с иммиграцией, не может быть поставлено под угрозу лишь из-за того, что город "выбирает такую стратегию исполнения иммиграционных законов, которую не одобряет президент".

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Трамп подписал указ об ограничении федерального финансирования "городов-убежищ" в конце января. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер тогда заявил, что власти будут обеспечивать выполнение миграционных законов, "не церемонясь".

"Мы лишим федеральных грантов штаты и города, укрывающие нелегальных иммигрантов. Нельзя заставлять американский народ субсидировать неуважение к закону", - заявил он.

Всего в США 40 городов и 364 округа назвали себя местами-убежищами для иммигрантов.