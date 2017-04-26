Турецкая армия сообщила о 70 погибших в ходе авиаударов по курдах

Турецкая армия заявила, что во время операции во вторник, 25 апреля, ликвидировала около 70 боевиков в иракском округе Синджар на севере Сирии. По сообщению вооруженных сил Турции, эти территории стали "местами скопления террора", передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Операция имела целью помешать поставкам оружия и взрывчатки запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

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Представители приближенных к РПК курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в Сирии сообщили, что на севере Сирии погибло по меньшей мере 20 бойцов, еще 18 - ранены.

Отряды YPG входят в вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Демократические силы Сирии" (SDF), который ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в координации и при поддержке международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Повстанческие отряды пешмерга в Ираке сообщили, что в Синджаре погибли пятеро их воинов.

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С резким осуждением действий Турции выступили в США. Представитель Госдепартамента заявил, что эти удары не были согласованы с международной коалицией и из США. Он призвал Анкару в дальнейшем координировать все свои военные действия с союзниками.

Как сообщал УНИАН ранее, Генштаб ВС Турции подтвердил во вторник нанесения авиаударов по позициям сирийских курдов и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии.