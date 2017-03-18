В Турции по подозрению в связях с курдскими боевиками задержали 740 человек

В течение последних трех дней в рамках 36 различных операций в Турции задержали 740 подозреваемых в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные МВД Турции.

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"Операции, которыми руководили представители спецподразделений, были направлены на предотвращение возможных нападений со стороны РПК и раскрытие методов связи подозреваемых с боевиками", - говорится в сообщении.

Во время обысков по адресам подозреваемых были изъяты оборудование и документы, один автомат Калашникова, четыре нелицензионных пистолеты, 14 ружей и 246 петард.

В предыдущих операциях против РПК 8-15 февраля, были задержаны 259 подозреваемых, 39 из которых были взяты под стражу.