Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке

Генштаб ВС Турции подтвердил во вторник нанесение авиаударов по позициям сирийских курдов и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, как сообщает РИА Новости.

Командование курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) утром во вторник заявило о погибших в ходе авиаудара со стороны Турции по позициям курдских ополченцев на северо-востоке Сирии. Кроме того, как сообщил медиацентр Патриотического союза Курдистана, турецкие самолеты нанесли авиаудар по району Шенгал (Синджар) на севере Ирака, который является одной из баз запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), погибли пять и ранено девять курдских повстанцев.

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"Иракский Синджар и сирийский Карачох стали логовом сепаратисткой террористической организации (РПК) и ее ответвлений, которые осуществляют теракты и нападения на наших военнослужащих и мирных граждан. С целью уничтожения этих гнезд, которые угрожают единству нашего народа, целостности и безопасности страны, используя наши права в рамках международных норм, 25 апреля была осуществлена воздушная операция в районе Синджара на севере Ирака и Карачох на севере Сирии. Нанесены удары по целям террористов", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечается, что "ВС Турции будут продолжать бороться с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами".

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.