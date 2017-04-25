"Танки на границе и политика конфликта": росСМИ превратили интервью со Столтенбергом в "страшилку"

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску обвинила российские каналы "Россия 24" и "Россия 1" в искажении слов генсека Альянса Йенса Столтенберга.

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В четырех сообщениях в Twitter она разоблачила случаи перекручивания слов генсека российскими государственными каналами, которые являются одними из основных рупоров пропаганды Кремля.

"Генсек Столтенберг ни разу не упоминал о "танках на границе" в интервью "Россия 24", - написала она, предоставив ссылку на запись интервью.

По ее словам, Столтенберг на самом деле сказал каналу, что цель НАТО – "предупредить конфликт, а не спровоцировать его".

"Евгений Попов (журналист "Россия 1") извращает правду: генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил об "обороне и диалоге" с Россией, а не "конфликте и диалоге", - написала Лунгеску.

"Российское ток-шоу "60 минут" заявляет, что НАТО "планирует агрессию". Это чушь. Смотрите, что генсек говорил на самом деле", - написала пресс-секретарь НАТО.

Ранее сообщалось, что российские СМИ исказили слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма, назвав ее "присоединением".

Как известно, в НАТО уже неоднократно заявляли о необходимости противостояния российской пропаганде, однако подчеркивали, что не будут отвечать на пропаганду пропагандой.