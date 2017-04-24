Евросоюз считает Россию основной угрозой для Черноморского региона - посол ЕС

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Россия является основной угрозой для Черноморского региона. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве.

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«Мы понимаем, что нужно усиливать наши отношения с Россией, улучшать сотрудничество. В 2014 году наши отношения почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировала Крым и предоставляла очень серьезную поддержку так называемым «сепаратистским войскам» на востоке Украины», - заявил Мингарелли.

«Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе», - добавил Мингарелли.

По его словам, аннексия Крыма стала основным средством, которое помогло РФ усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства.

Как сообщал УНИАН ранее, в ответ на действия России усилить свои силы в Черном море планируют и союзники по НАТО.

В феврале этого года генсек Йенс Столтенберг отметил, что НАТО уже увеличил свое присутствие на юго-восточных рубежах Альянса, в том числе, в Румынии. Кроме того, НАТО изучает «другие элементы усиления присутствия в регионе Черного моря и в Румынии. Мы увеличили количество визитов в порты, тесно взаимодействуем с Румынией и другими странами на юго-востоке Альянса в вопросе того, как мы можем дополнительно увеличить наше присутствие» .