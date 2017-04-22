На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента
16:45, 22 апреля 2017Мир
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Голосование на этих территориях происходит из-за большой разницы часовых поясов.
Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится завтра, 23 апреля / flickr.com/photos/rakerman
На заморских территориях Франции - островах Сен-Пьер и Микелон уже началось голосование в рамках первого тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщает Lefigaro.
Голосование на этих территориях происходит из-за большой разницы часовых поясов.
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Как известно, 23 апреля во Франции стартует первый тур президентских выборов. На пост президента страны претендуют 11 кандидатов.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в предвыборной гонке за два дня до голосования.
Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22%.
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