Макрон опережает Ле Пен на 2% за два дня до выборов президента Франции - опрос
Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля.
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в предвыборной гонке за два дня до голосования, о чем свидетельствуют результаты опроса Ipsos Sopra Steria. Об этом сообщает Le Figaro, передает Европейская Правда.
Макрон в первом туре набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22% (-0,5%).
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Кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фийону прогнозируют 19%, а лидер социалистов Бенуа Амон может рассчитывать на 17,5%. Данные опроса для второго тура не приводятся.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля. Второй тур - 7 мая.