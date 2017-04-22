СМИ: Предполагаемый заказчик взрыва в метро в Петербурге - выходец из кыргызского села, ставший эмиром в Сирии

Предполагаемым заказчиком теракта в питерском метро, возможно, является полевой командир по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки, сообщила Газета.Ru со ссылкой на свои источники.

По данным издания, эту информацию проверяют в Следственном комитете и Федеральной службе безопасности.

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Абу Салах аль-Узбеки, выходец из киргизского села Ош, жил в Санкт-Петербурге и работал водителем "Газели". После того, как началась война в Сирии, он уехал учиться в иорданское медресе, затем стал в Сирии эмиром. А теперь возглавляет сражающихся в Сирии членов организации "Таухид валь-Джихад", говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, З апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 16 человек. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Кыргызстана. Следователи полагают, что Джалилов сначала спрятал бомбу на станции "Площадь Восстания", а затем подорвался в вагоне метро. В рамках расследования теракта были задержаны 10 предполагаемых участников джихадистских ячеек. Все задержанные - выходцы из стран Центральной Азии.