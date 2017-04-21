Глава Европарламента рассказал о возможной отмене выхода Британии из ЕС

Процедура выхода Великобритании из Евросоюза может быть отменена в случае, если на досрочных парламентских выборах жители королевства выберут новое правительство, оспорив тем самым утверждение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что «после» предусматривающей выход из ЕС ст. 50 Лиссабонского договора «нет пути назад».

Об этом в интервью газете The Guardian рассказал президент Европарламента Антонио Таяни.

По его словам, в таком случае при отмене Brexit «даже не потребуется судебное разбирательство». «Если Великобритания после выборов захочет отозвать ст. 50, то процедура очень ясна», - добавил Таяни, отметив, что «был бы очень рад, если бы Великобритания пожелала остаться».

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«Если завтра новое правительство Великобритании решит изменить свою позицию по Brexit, это можно сделать», - также сообщил он, подчеркнув, что все страны-члены Евросоюза «будут за, если Великобритания решит отменить ст. 50».

Кроме того, политик пригрозил наложить вето на любую сделку по Brexit, если она не будет гарантировать в полном объеме существование в Великобритании прав граждан ЕС. Это, как пояснил глава Европарламента, всегда будет попадать под юрисдикцию Европейского суда, пишет РБК.

Ранее, 18 апреля, Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах в королевстве. Стране, как объяснила премьер-министр, нужен стабильный парламент и сильное правительство для выхода из Евросоюза. Голосование назначено на 8 июня.