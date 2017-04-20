Спутанный курс - Der Spiegel

Он провоцирует, отдает приказы, сбивает с толку. Во внешней политике и политике безопасности, Дональд Трамп непредсказуем. Каковы цели президента США в кризисных регионах - и есть ли у него вообще какая-либо стратегия? Об этом пишут Аннет Майритц и Марк Питцке в статье "Спутанный курс", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Самый влиятельный человек в мире не имеет ни малейшего представления о том, какую роль должны играть за рубежом Соединенные Штаты Америки. Такое впечатление складывается при рассмотрении результатов во внешней политике в первые недели Дональда Трампа в Белом доме. Вместо порядка и ясности, как обещал Трамп во время избирательной кампании, царит путаница и хаос.

Не только неожиданный удар по Сирии, но и сбрасывание гигантской бомбы в Афганистане или угрозы в отношении Северной Кореи должны продемонстрировать силу и решительность. Но в том, что касается стратегии после внезапных действий, Трамп держит международных партнеров в неведении.

Какие цели преследует Трамп в глобальных кризисных регионах? Какие намерения у него в странах, с которыми у США совпадают дипломатические интересы и в которых задействована их армия?

Ближний Восток: Лабиринт без выхода

Ни один регион не заставлял американских президентов столкнуться с такими трудноразрешимыми проблемами, как Ближний Восток. После вступления в должность Трампа, ситуация стала еще более запутанной. В гражданской войне в Сирии он стал первым президентом США, который принял решение о прямом военном ударе, но его стратегия остается неясной. Речь идет об отправке сухопутных войск США и "политическом" конце лидера Башара аль-Асада, но для этого потребуется Россия.

В конфликте между Израилем и палестинцами также нет четкой линии. Сначала Трамп поставил под сомнение решение о двух государствах, затем противоречил сам себе и ругал политику Израиля в отношении поселений. Он представлял себя консервативным сторонником жесткой линии с послом Израиля. Но внезапное обещание, перенести американское посольство в Иерусалим, он отложил после вмешательства короля Иордании Абдаллы II. Еще более непонятна политика в отношении Ирана. В ходе кампании, Трамп пообещал "разорвать" ядерную сделку, госсекретарь Рекс Тиллерсон ослабил это заявление до "пересмотра". Когда в январе Иран провел ракетные испытания, Трамп предупредил Тегеран и ужесточил санкции. Но он избегал разговоров о расторжении соглашения.

Азия: ядерные испытания и угрозы

Напряженность с Северной Кореей чрезвычайно возросла, потому что теперь непредсказуемы обе стороны. Режим в Пхеньяне угрожает новыми ядерными испытаниями, а правительство Трампа – самостоятельными военными действиями. Здесь тоже путаница: оказалось, что корабли ВМС США, которые якобы направились к берегам Северной Кореи в качестве предупреждения, прошли почти в 6000 километров от страны.

Китай необходим Трампу как посредник, но и с Китайской Народной Республикой его связывают отношения политической любви-ненависти. Во время избирательной кампании он оскорбил Пекин, назвав его валютным манипулятором, и критиковал его экспортные мощности, а теперь он флиртует с правительством КНР.

Но проблемы не исчезают. Дефицит торгового баланса США с Китаем составил около 350 миллиардов долларов, два крупнейших государства борются за мировое господство. Другую причину для беспокойства Трамп создал в Афганистане, где США дислоцировали тысячи дополнительных солдат. Сбрасывание крупнейшей неядерной бомбы США на предполагаемый оплот ИГ не завершило конфликт – но показало, что все остается неясным. Обсуждается даже развертывание новых американских сухопутных сил.

Россия: Ледниковый период вместо братания

Трамп поставил перед собой цель – улучшить отношения США с Россией. Ряд его людей поддерживает столь тесные контакты с Москвой, что ФБР начало расследование. Но затем Трамп отдал приказ об авиаударе в Сирии и пренебрег Россией, ближайшим союзником Асада, и за этим последовал спад в отношениях. Но в разрыве [отношений] никто не заинтересован: США нуждаются в России в борьбе с исламистами, а Москва стремится к международному признанию.

Пока неясно, какие методы используют США, чтобы увеличить давление на Россию в сирийском вопросе. Новые санкции? Еще один воздушный удар по режиму Асада? Возможна ли в конце сделка? США больше не настаивают на возвращении Крыма Украине и отменят существующие санкции, а Россия откажется от Асада? Ответы на эти вопросы непредсказуемы, как решения Трампа.

Мексика: Hasta La Vista

Любимый враг Трамп в избирательной кампании – Мексика. Он заявил о своей кандидатуре, назвав мексиканских иммигрантов преступниками и насильниками, и пообещал построить стену на южной границе США. Но хотя

Трамп отдал приказ о строительстве стены, он, вероятно, столкнется с сопротивлением в Конгрессе – хотя бы из-за стоимости почти в 70 миллиардов долларов, которую вряд ли удастся покрыть с помощью штрафных тарифов в отношении Мексики. Кроме того, под вопросом и угрозы Трампа об отказе от соглашения о свободной торговле NAFTA. Трамп действительно ввел усиленную политику депортации нелегальных иммигрантов и предоставил больше полномочий пограничной полиции для более жестких действий.

Африка: Голод и солдаты

ООН предупреждает о массовых смертях - более чем 16 миллионов человек в Нигерии, в Южном Судане или в Сомали находятся под угрозой смерти от голода из-за продолжающейся засухи. В Нигерии и Сомали, к тому же, зверствуют террористы "Боко Харам" и "аль-Шабаб". Трамп обещает отдельную военную поддержку в борьбе с исламистами. Он отправил несколько десятков американских солдат в Сомали, чтобы оттеснить "аль-Шабаб". Но в финансовом отношении Трамп хочет значительно уменьшить участие США, в частности, миротворческие миссии голубых беретов, помощь для развития и программ в области здравоохранения. Уже во время избирательной кампании Трамп назвал континент главной страной происхождения нежелательных мигрантов. Это мнение он сохранил и после вступления в должность.