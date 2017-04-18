Досрочные выборы в Британии не повлияют на график выхода из ЕС

16:05, 18 апреля 2017
Мир
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Мэй получила полную поддержку по поводу досрочных выборов от министров.

Иллюстрация / REUTERS

Британский график по поводу выхода страны из Европейского Союза не будет находиться под влиянием решения премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом заявил представитель премьера, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что работа по соглашению с Евросоюзом продолжается.

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"Работа продолжается именно так, как должна", - сказал он. Он добавил, что Мэй получила полную поддержку в вопросе о досрочных выборах от министров.

Как сообщалось, о намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами. Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока.

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Новость в сюжете: Парламентские выборы в Британии
Теги: #Британия#выборы#Мэй#Brexit