Досрочные выборы в Британии не повлияют на график выхода из ЕС
Мэй получила полную поддержку по поводу досрочных выборов от министров.
Британский график по поводу выхода страны из Европейского Союза не будет находиться под влиянием решения премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом заявил представитель премьера, сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что работа по соглашению с Евросоюзом продолжается.
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"Работа продолжается именно так, как должна", - сказал он. Он добавил, что Мэй получила полную поддержку в вопросе о досрочных выборах от министров.
Как сообщалось, о намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами. Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока.