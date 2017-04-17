В США разыскивают мужчину, совершившего убийство в прямом эфире в Facebook

Полиция города Кливленд в штате Огайо объявила в розыск подозреваемого, который убил мужчину, ведя прямую трансляцию через Facebook Live. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника полиции города Келвина Уильямса, передает РБК.

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В полиции призвали подозреваемого по имени Стивен Стивенс явиться с повинным и «больше никому не причинять вреда». Видео прямой трансляции было доступно в социальной сети в течение трех часов, после чего его удалили.

На видео подозреваемый заявил, что совершил еще несколько убийств, однако полиции пока что не удалось проверить эту информацию. Уильямс также ничего не сообщил о жертве Стивенса, отмечает AP.

По данным Huffington Post, жертвой убийцы-стримера стал 78-летний мужчина.