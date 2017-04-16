Стрельба в американском штате Огайо: 9 пострадавших

В американском штате Огайо возле ночного клуба произошла стрельба, в результате которой пострадали 9 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает "112 Украина" со ссылкой на CNN.

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"Со ссылкой на данные полиции сообщается, что двое пострадавших в критическом состоянии, еще семь - в стабильном. Всех пострадавших доставили в районные больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перестрелка произошла в клубе на северо-востоке Колумбуса в 3:20 в воскресенье.

Как сообщал УНИАН, в конце марта сообщалось о том, что в городе Цинциннати штата Огайо произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой один человек погиб, 14 - получили ранения.