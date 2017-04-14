США опубликовали видео испытаний "матери всех бомб"

ВВС США показали видео испытаний самой мощной неядерной бомбы, которая есть в Соединенных Штатах - GBU-43B. Об этом сообщается в Twitter ВВС США.

Видео обнародовали после того, как в четверг, 13 апреля, «мать всех бомб» сбросили на позиции террористической группировки ИГИЛ в Афганистане.

Бомбу испытывали в 2003 году на полигоне во Флориде. До сих пор она ни разу не применялась в бою, хотя одна и была отправлена в Ирак.

U. S. Bombs, Destroys Khorasan Group Stronghold in Afghanistan https://t.co/oDhjzaLuUwpic.twitter.com/xOMsYD5grt — U. S. Air Force (@usairforce) April 13, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США сбросили на позиции боевиков ИГ в Афганистане 13 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что целью этого удара была система тоннелей, которую использовали террористы. Боевое применение бомбы такого типа, как отмечал Reuters, стало первым в истории.