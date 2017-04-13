Взрывы в Дортмунде: подозреваемый в атаке на футболистов командовал отрядом боевиков ИГИЛ (видео)

Гражданин Ирака воевал в рядах "Исламского государства" и даже командовал отрядом боевиков.

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Впрочем, следственные органы заявили - нет доказательств причастности подозреваемого к нападению на футболистов.

Правоохранители считают, что задержанный прибыл в Германию в 2016 году и поддерживал контакты с членами ИГИЛ.

Напомним, вчера перед началом поединка Лиги чемпионов в Дортмунде между «Боруссией» и «Монако» около автобуса хозяев прогремели три взрыва, в результате пострадал игрок Марк Бартра. Игру перенесли на среду.