Взрывы в Дортмунде: подозреваемый в атаке на футболистов командовал отрядом боевиков ИГИЛ (видео)
18:37, 13 апреля 2017Мир
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Прокуратура Германии требует арестовать гражданина Ирака.
Немецкая прокуратура настаивает на аресте гражданина Ирака, задержанного в Дортмунде /
Гражданин Ирака воевал в рядах "Исламского государства" и даже командовал отрядом боевиков.
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Впрочем, следственные органы заявили - нет доказательств причастности подозреваемого к нападению на футболистов.
Правоохранители считают, что задержанный прибыл в Германию в 2016 году и поддерживал контакты с членами ИГИЛ.
Напомним, вчера перед началом поединка Лиги чемпионов в Дортмунде между «Боруссией» и «Монако» около автобуса хозяев прогремели три взрыва, в результате пострадал игрок Марк Бартра. Игру перенесли на среду.
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Новость в сюжете: Взрывы возле автобуса "Боруссии"