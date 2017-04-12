Украинские авиаторы после спасения датской оборонной базы вернулись из Арктики (видео)

Спецоперация НАТО в Арктике и единственная команда, которой под силу с ним справиться - это мелитопольские авиаторы.

Более четырех недель в экстремальных условиях, они спасали датскую оборонительную базу от замерзания.

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Там заканчивалось горючее. Ребята работали при 50-градусном морозе и сегодня наконец вернулись домой.