Украинские авиаторы после спасения датской оборонной базы вернулись из Арктики (видео)

19:55, 12 апреля 2017
Мир
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Более четырех недель в экстремальных условиях, они спасали датскую оборонительную базу от замерзания.

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Спецоперация НАТО в Арктике и единственная команда, которой под силу с ним справиться - это мелитопольские авиаторы. 

Более четырех недель в экстремальных условиях, они спасали датскую оборонительную базу от замерзания.

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Там заканчивалось горючее. Ребята работали при 50-градусном морозе и сегодня наконец вернулись домой.

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Теги: #Арктика#авиаторы