КОРД выводят из Авдеевки

Из Авдеевки спецназовцы возвращаются в места своей постоянной дислокации и в случае необходимости будут готовы как можно скорее отправиться в любую точку области. Особенно это касается населенных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Бойцы спецподразделения несли службу исключительно в ночное время. Они патрулировали улицы, чтобы предотвратить факты мародерства и других правонарушений.

"Очередной экипаж на бронированном автомобиле "Дозор" был готов отправиться в любую точку Авдеевки, чтобы в случае артиллерийского обстрела евакуировать людей. К счастью, в эти дни таких случаев не было, тогда как во время прошлой командировки "КОРДовцы" трижды спасали людей таким образом", - рассказали в пресс-службе.

С 29 января, с начала обострения ситуации в Авдеевке, в результате обстрелов террористов погибли 5 мирных жителей, ранения получили более 10 человек. Более 370 зданий были повреждены. Сейчас электроснабжение в Авдеевке восстановлено, работают 4 школы из 5.

"В городе продолжают работать пункты полиции, где можно получить всю необходимую помощь: по ул. Молодежная (возле Авдеевского отделения полиции), ул. Колосова, 170, ул. Соборной, 1 и в Юбилейном квартале (возле кафе "Киев"). Также бесперебойно работает спецлиния полиции Донетчины 102, куда мирные жители могут обращаться за помощью круглосуточно. Так, со вчерашнего дня на 102 позвонили 9 жителей Авдеевки с сообщениями преимущественно информационного характера", - рассказали в полиции.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода. Кроме того, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропроводу и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работу станции приостановили. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. Очередную группу спецназовцев отправили в город в воскресенье, 26 февраля.