Россия озабочена тем, как "сохранить лицо" в Сирии - постпред США в ООН

РФ нервничает в связи с тем, что попала в международную изоляцию, и теряет лицо, покрывая сирийский режим и его химатаку.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, пишет ТСН со ссылкой на CNN.

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"Мне кажется, что, если оценивать факты, то видно, что как только информация появилась, они (Россия -ред) так быстро встали на защиту (режима - ред). Они не выглядели шокированными, удивленными. Они быстро встали на защиту", - сказала дипломат.

"Сейчас Россия озабочена тем, как сохранить лицо, а мы предоставляем ей все возможности для этого", - отметила американский постпред.

Она повторила ранее высказанную позицию США о том, что Россия должна определиться, хочет ли она взаимодействовать с мировым сообществом, или же продолжить подержу сирийского режима.