Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии - Мэттис

00:28, 11 апреля 2017
Мир
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Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат.

Джеймс Маттис / REUTERS

В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе повреждено или полностью уничтожено 20% боевой авиации сирийской правительственной армии, а также склады топлива, боеприпасов и средства противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, как сообщает Reuters.

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"Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и в настоящее время использование взлетно-посадочной полосы лишено военного интереса", - сказал глава Пентагона.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс, с которой войска Асада осуществили химическую атаку в провинции Идлиб. Два военных корабля США, расположенные в Средиземном море, выпустили не менее 50 ракет "Томагавк".

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