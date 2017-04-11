Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии - Мэттис

В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе повреждено или полностью уничтожено 20% боевой авиации сирийской правительственной армии, а также склады топлива, боеприпасов и средства противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, как сообщает Reuters.

Читайте такжеРакетный удар США по авиабазе в Сирии: Трамп поблагодарил командира эсминца (фото)

"Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и в настоящее время использование взлетно-посадочной полосы лишено военного интереса", - сказал глава Пентагона.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс, с которой войска Асада осуществили химическую атаку в провинции Идлиб. Два военных корабля США, расположенные в Средиземном море, выпустили не менее 50 ракет "Томагавк".