Тиллерсон потребует от РФ вывести войска из Сирии в обмен на возвращение в G8 – СМИ

На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву и привезет с собой ультиматум "Большой семерки", требуя, чтобы Россия прекратила поддержку Асада и вывела свои силы из Сирии.

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на Daily Telegraph, ультиматум будет угрожать новыми санкциями, но параллельно с этим жестким подходом американские дипломаты будут за кулисами предлагать Владимиру Путину вернуться в "Большую семерку" и вновь занять место за главным столом, чего, как пишет газета, так жаждет российский президент.

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Как сообщал УНИАН, Тиллерсон собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки". Перед Тиллерсоном в Москву должен был прибыть глава МИД Великобритании Борис Джонсон, однако отказался от визита из-за ситуации в Сирии.