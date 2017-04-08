Минфин США готовит введение новых санкций против Сирии

США планируют ввести против Сирии новые санкции. Об этом заявил глава минфина США Стивен Мнучин, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как заявил Мнучин, новые санкции против Дамаска станут ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в причастности к которой США обвиняют режим Башара Асада.

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В чем именно будут заключаться санкционные меры Вашингтона власти США объявят в ближайшем будущем.

По словам чиновника, власти США ожидают, что новые санкции "окажут серьезный эффект на возможность ведения деловых связей" с Дамаском.

"Эти санкции очень важны и мы используем их для достижения максимального эффекта", - подчеркнул глава минфина США.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".