В Кремле заговорили о повышенном риске прямых столкновений России и США

В Кремле заявили о рисках возможных столкновений России и США на фоне ракетных ударов по сирийской авиабазе. Об этом сказал пре-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».

"На фоне ракетных ударов вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска — риск повышен существенно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не повышает ли, с точки зрения Кремля, прекращение меморандума о безопасных полетах риск прямого столкновения России и США в Сирии.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что Кремль после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийским целям с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, которые поддерживают сирийское правительство, были проинформированы заранее об этом шаге со стороны США.

В заявлении Пентагона отмечается, что ракеты были выпущены по самолетам, ангарах, заправочных станциях, складах техники и вооружений и средств ПВО на сирийской военной базе Шайрат.

В Кремле назвали удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом». В МИД РФ заявили, что отказываются от меморандума с США об обеспечении безопасности полетов в Сирии.