Боевики ИГ опубликовали послание к США, в котором назвали Трампа "идиотом" - Reuters

"Исламское государство" опубликовало обращение к гражданам США, в котором назвало президента Дональда Трампа "идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки", передает Reuters.

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"Америка, ты утонула, и здесь нет спасителя. Ты стала жертвой для солдат халифата по всему миру, и кончина твоя видна каждому", - говорится в послании.

"Достаточно того факта, что вами управляет идиот, который не знает, что такое Сирия или Ирак, или Ислам", - заявил терорист ИГ.

Послание ИГ было распространено в мессенджере Telegram. Его автором, по данным Reuters, является представитель ИГ Аби аль-Хассан аль-Мухаджир.