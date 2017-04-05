КНДР пригрозила уничтожить войска и базы США в Южной Корее - СМИ

Пхеньян уничтожит американских агрессоров на территории Южной Кореи в случае малейшей провокации со стороны Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступила в среду центральная газета КНДР "Нодон синмун", как сообщает Тасс.

"КНДР без каких-либо колебаний превратит в пепел не только агрессоров США, находящихся на территории Южной Кореи, но и нанесет превентивный удар по американским базам", - подчеркивает издание, выражающее мнение ЦК Трудовой партии Кореи.

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Более того, газета утверждает, что "КНДР, располагающая водородной бомбой, различными типами ядерных боеголовок, а также мощными средствами из доставки корейского образца, способна в любой момент стереть США с лица земли".

Наступательные средства Корейской народной армии, подчеркивает "Нодон синмун", "нацелены на американские базы и войска в Южной Корее, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на континентальной части США".

КНДР резко реагирует на проходящие с 13 марта американо-южнокорейские командно-штабные учения Key Resolve, призванные проверить возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова в случае чрезвычайных обстоятельств. Они проходят параллельно с крупными полевыми маневрами Foal Eagle, которые стартовали 1 марта. В них принимают участие все рода войск.