В Совфеде РФ взрывы в петербургском метро назвали терактом

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне считает, что взрывы в метро Санкт-Петербурга – это теракт.

Как сообщает «РИА Новости» глава комитета полагает, что о теракте говорит наличие поражающих факторов взрывного устройства.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, погибли не менее 10 человек.

"Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Вероятно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", - говорится в сообщении метрополитена.