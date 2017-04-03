В Совфеде РФ взрывы в петербургском метро назвали терактом
15:55, 03 апреля 2017Мир
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О теракте говорит наличие поражающих факторов взрывного устройства.
Происходит эвакуация пассажиров со станций / AmSheegar SD, YouTube
Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне считает, что взрывы в метро Санкт-Петербурга – это теракт.
Как сообщает «РИА Новости» глава комитета полагает, что о теракте говорит наличие поражающих факторов взрывного устройства.
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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, погибли не менее 10 человек.
"Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Вероятно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", - говорится в сообщении метрополитена.
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