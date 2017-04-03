Метрополитен Петербурга подтвердил информацию о взрыве в вагоне (видео)

В вагоне петербургского метрополитена взорвался неустановленный предмет, сообщила пресс-служба подземки, как сообщает "Интерфакс".

"Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", - говорится в сообщении.

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Как передал корреспондент "Интерфакса", по громкой связи в метрополитене сообщают, что станции метро "Сенная площадь", "Технологический институт-1" и "Площадь восстания" закрыты.

Источник сообщил "Интерфаксу", что по предварительной информации, в метро Санкт-Петербурга произошло два взрыва небольшой мощности - по 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. По его словам, эпицентр находился в вагоне, есть пострадавшие.

При этом пользователи соцсетей публикую фотографии, на которых видно задымление на станции и поврежденный вагон. По их словам, в метро произошел взрыв, есть жертвы.