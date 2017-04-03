Зять Трампа прибыл в Ирак с необъявленным визитом - СМИ

Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

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Поехать в Ирак зятю Трампа предложил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Джозеф Данфорд, утверждают источники.

По данным Reuters, Кушнер решил лично оценить ситуацию в Ираке и продемонстрировать поддержку иракским властям.

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Кушнер в декабре 2016 года встречался с руководством российского банка «Внешнеэкономбанк». Ранее Кушнер признал, что в декабре встречался с российским послом в Вашингтоне.