Зять Трампа прибыл в Ирак с необъявленным визитом - СМИ
08:21, 03 апреля 2017Мир
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Муж Иванки Трамп решил продемонстрировать поддержку иракским властям.
Иванка Трамп и Джаред Кушнер / REUTERS
Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
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Поехать в Ирак зятю Трампа предложил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Джозеф Данфорд, утверждают источники.
По данным Reuters, Кушнер решил лично оценить ситуацию в Ираке и продемонстрировать поддержку иракским властям.
Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Кушнер в декабре 2016 года встречался с руководством российского банка «Внешнеэкономбанк». Ранее Кушнер признал, что в декабре встречался с российским послом в Вашингтоне.
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