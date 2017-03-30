В Сенате США начались слушания по делу о вмешательстве России в президентские выборы

Заместитель председателя комитета сената США по разведке Марк Уорнер обвинил российских властей в том, что они пытались вмешаться в ход президентских выборов в США, в результате которых победу одержал Дональд Трамп.

Об этом сенатор заявил на начавшихся утром в четверг слушаниях по делу о влиянии российских хакеров на избирательную кампанию в США, пишет Русская служба BBC.

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Как ожидается, свидетельские показания по этому делу дадут 20 человек, в том числе и зять президента Джаред Кушнер, который ответит на вопросы сенаторов на следующей неделе. Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Расследование должно ответить в том числе на следующие вопросы: была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников и какие утечки секретной информации могли произойти?

"Мы пытаемся выяснить, был ли действительно огонь, пока есть очень-очень много дыма", - сказал Марк Уорнер в начале слушаний.

Со слов сенатора, Россия пыталась контролировать выборный процесс в США, для чего велась масштабная кампания по дезинформации американских избирателей в социальных сетях.

В четверг сенат будет изучать вопрос, как Россия могла использовать технологии для распространения дезинформации в США. Это касается возможного распространения "фейковых" новостей в ключевых для победы в выборах штатах - Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Со слов Уорнера, "похищенная информация провокационного характера" была опубликована на страницах некоторых ресурсов, в том числе и на Wikileaks, именно в то время, когда могла нанести наибольший ушерб предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

"Они сделали это на беспрецедентом уровне изощренности", - добавил Уорнер.

Ранее глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр заявил, что комиссия сената постарается избегать излишней политизации в процессе установления, была ли прямая связь между Кремлем и президентом США Дональдом Трампом.

Аналогичное расследование, которое проводила палата представителей конгресса, завязло в межпартийной борьбе.

В четверг президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, оказывала ли Россия влияние на результаты президентских выборов в США, предложил "прочитать ответ по губам".

"Читайте по губам - No", - сказал Путин на форуме "Арктика - территория диалога". Ранее российские власти уже неоднократно отрицали обвинения в том, что якобы пытались как-либо повлиять на результаты выборов в США.

Трамп также отрицает, что его соратники имеют связи с Москвой. "Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это всё фейковые новости", - заявил Трамп в середине февраля.