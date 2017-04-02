Эрдоган: "ЕС – это альянс крестоносцев, который постоянно врет нам"

ЕС отказывается принимать Турцию, ведь он является "альянсом крестоносцев". Это подтверждает факт встречи лидеров ЕС с Папой Франциском в Ватикане на прошлой неделе.

Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре, как сообщает Hurriyet daily news.

"Они врали нам все время и продолжают это делать", - сказал он.

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Также Эрдоган подчеркнул, что "все лидеры стран ЕС пошли в Ватикан и покорно слушали Папу".

"Теперь вы понимаете, почему они 54 года не хотели принимать Турцию в ЕС. Ситуация достаточно понятна, это альянс крестоносцев. 16 апреля станет днем, когда мы сможем дать оценку этому", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Эрдоган пообещал пересмотреть отношения с ЕС после референдума.

Пересмотр отношений с Евросоюзом, по словам президента Турции, зацепит и соглашение относительно беженцев. Впрочем, Анкара надеется на сохранение экономических отношений с ЕС.