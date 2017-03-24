Эрдоган пообещал пересмотреть отношения с ЕС после референдума

Турция пересмотрит все политические и правительственные связи с Евросоюзом после проведения в стране 16 апреля референдума относительно изменений к конституции. Об этом в четверг, 23 марта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk, как сообщает DW.

По словам Эрдогана, просмотр всех политических и правительственных отношений "от А до Я" будет касаться и заключенного между ЕС и Турцией соглашения в отношении беженцев. Впрочем, страна сохранит экономические отношения с ЕС, добавил президент Турции, передает информагентство Reuters.

Напомним, отношения между ЕС и Турцией резко ухудшились после того, как власти Германии и Нидерландов запретила турецким чиновникам агитационные выступления на их территории. Турецкие чиновники намеревались призвать турецких граждан, которые проживают в Европе, проголосовать на референдуме за конституционные изменения. Эти изменения оказывают фактически неограниченную власть президенту Турции. В Анкаре после запретов в ответ позволяли себе часто сравнивать такие действия этих стран с "методами нацистов". В ЕС призвали турецких политиков к сдержанности. В интервью CNN Turk Эрдоган не извинился за такие сравнения, а снова назвал действия европейских стран "фашизмом" и "нацизмом".

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Эрдоган считает введение властями Соединенных Штатов и Великобритании запрета на провоз в ручной клади ноутбуков и планшетов пассажирам некоторых авиарейсов "ошибочным". Турецкий президент выразил надежду, что этот запрет скоро отменят.

Эрдоган сообщил, что в мае встретится "один на один" с представителями новой администрации США. Главными темами переговоров станут ситуация в Сирии, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" и возможность экстрадиции турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Как сообщалось, Вашингтон и Лондон запретили пассажирам авиарейсов в США и Великобритании по отдельным преимущественно мусульманских стран брать с собой в ручную кладь большие гаджеты, в том числе ноутбуки и планшеты. Запрет касается и пассажиров рейсов, вылетающих из Стамбула.