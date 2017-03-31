Солист рок-группы System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении

Солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем на парламентских выборах в Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила канадская актриса Арсиной Ханджян.

Солист рок-группы в Ереване прошел специальный курс.

"Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении ", приняли участие в курсах "Гражданин наблюдатель" и уже являемся официальными наблюдателями", - написала Ханджян.

Ранее, Серж Танкян выступил с призывом присоединиться к нему, а также к армянским активистам для помощи в наблюдении за парламентскими выборами.