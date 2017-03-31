Солист рок-группы System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении
12:22, 31 марта 2017Мир
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Для этого рок-исполнитель прошел специальные курсы.
Серж Танкян прошел специальные курсы / facebook.com/ArsineeKhanjian
Солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем на парламентских выборах в Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила канадская актриса Арсиной Ханджян.
Солист рок-группы в Ереване прошел специальный курс.
"Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении ", приняли участие в курсах "Гражданин наблюдатель" и уже являемся официальными наблюдателями", - написала Ханджян.
Ранее, Серж Танкян выступил с призывом присоединиться к нему, а также к армянским активистам для помощи в наблюдении за парламентскими выборами.
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