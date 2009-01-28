Сенат США выделил $522 млрд. на спасение экономики

09:57, 28 января 2009
Мир
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И хотят дать еще

Сенат США одобрил во вторник выделение $522 млрд. на стимуляцию экономики и уменьшение уровня безработицы. Как передает Reuters, пакет планируется принять вместе $365,6 млрд., выделение которых еще предстоит одобрить комитету по ассигнованиям США.

Проект на утверждение общей суммы, составляющей таким образом, $887 млрд., будет рассмотрен сенатом в ближайшие дни.

 

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