Сенат США выделил $522 млрд. на спасение экономики
09:57, 28 января 2009Мир
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И хотят дать еще
Сенат США одобрил во вторник выделение $522 млрд. на стимуляцию экономики и уменьшение уровня безработицы. Как передает Reuters, пакет планируется принять вместе $365,6 млрд., выделение которых еще предстоит одобрить комитету по ассигнованиям США.
Проект на утверждение общей суммы, составляющей таким образом, $887 млрд., будет рассмотрен сенатом в ближайшие дни.
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