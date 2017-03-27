Покатался на лыжах: Медведев рассказал, что делал во время антикоррупционных митингов в России
Про свой день российский премьер рассказал в Instagram.
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время антикоррупционных митингов, которые проходили в городах России, катался на лыжах. Об этом он написал в соцсети Instagram.
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Отвечая на вопрос пользователя, как прошел его день, Медведев написал: «Неплохо, на лыжах покатался».
Как сообщал УНИАН ранее, более 30 тысяч человек приняли участие в антикоррупционных акциях по всей России, без учета Москвы и Петербурга. В Москве, по неофициальным данным, на акцию вышли до 30 тысяч человек, по данным полиции - 8 тысяч, в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.
Протесты в России связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларованной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.